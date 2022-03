Kohalikud venelased riiki tunglevatele hõimuvendadele: „Miks te siia Eestisse kipute? Siin on ju raske elada!“

Kuu aega pärast Vene vägede tungimist Ukrainasse on olukord Venemaal troostitu. Ehkki paljud siiralt Putini rahumissiooni juttu usuvad, ei ole patriotism piisavalt sügav loobumaks vaba maailma hüvedest. Rubla väärtus on vabalanguses. Lihtinimesi rõhuvad sanktsioonid, mis on viinud riigi paljuski tagasi nõukogude aega, sunnivad nii mõnegi mõtlema: mis edasi?