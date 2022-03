Kohus karistas autovarguse välja mõelnud meest  

Aleksandrit süüdistati selles, et ta mullu augustis andis Narva politseijaoskonnas teadvalt valeütlusi: ta rääkis, et tutvus Sillamäel kaupluse juures kahe tütarlapsega, kellega koos sõitis mereäärsele alale-mõne aja möödudes võtsid tütarlapsed aga tema auto ning sõitsid minema. Hiljem tunnistas Aleksandr politseile, et andis valeütlusi: tegelikult ei toimunud sõiduki ärandamist, vaid ta tegi sellega liiklusõnnetuse, kohkus juhtunust ja mõtles välja loo sõiduki ärandamisest.