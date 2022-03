WikiLeaksi asutaja Julian Assange abiellus vanglas range valve all

Foto: AFP/Scanpix

„Ajakirjanikke ei lubatud tulla. Ma arvan, et võimud kardavad ega taha, et teda inimesena näidatakse,“ ütles Julian Assange'i kahe lapse ema ja advokaat Stella Moris, kes kolmapäevast on ka tema ametlik abikaasa.