Riigil tõsi taga: sügisest on Kohtla-Järvel mõlemad eestikeelsed koolid riigi omad 

RIIGIKOOLINA LÄKS ELU PAREMAKS: Mullu võttis riik enda tiiva alla Narva Eesti gümnaasiumi ja koolipere arvates hakkasid asjad paremini sujuma. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

„Meil on ootused ja lootused. Kahe nädala eest kohtusime Narva Eesti gümnaasiumi direktoriga, see kool läks eelmisel aastal riigile. Ta rääkis ainult positiivset, kõik läks paremaks, et riik on parem peremees, see on tema nägemus,“ ütleb Kohtla-Järve Järve kooli direktori kohusetäitja Stella Onkel valitsuse teisipäevase otsuse peale, mille järgi saab tema juhitavast koolist juba sel sügisel riigikool.