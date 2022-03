„NENDE TANKID ON TIKUTOPSID!“ USA eruohvitser paljastab, miks Ukrainas langeb Vene sõdureid nagu loogu

Eraldusmärkideta sõduri surnukeha Harkivi lähedal sõja alguspäevil. Ukraina sõjaväe sõnul on tegu lahingutegevuses hukka saanud Vene sõjaväelasega.

Endine Ameerika Ühendriikide armee ohvitser, kindralleitnant Mark Hertling ütleb, et Venemaa sõjaväe märkimisväärsete inimkaotuste taga on mitu asja, alates nende tehnikast lõpetades sõjapidamisviisiga. Hertling toob pikas sotsiaalmeediapostituses ka välja, mis Ukraina vägede edu taga.