MIDA TEHA? Esimesed Eestisse saabunud sõjapõgenikud on nüüdseks hammasrataste vahel: „Neile ei olnud kohe mingit infot anda“

Kui Ukraina sõjapõgenike kriisijuhtimine 11. märtsil politsei- ja piirivalveametile (PPA) üle anti, lubas Elmar Vaher nende vastuvõtmise varasemast oluliselt sujuvamaks muuta. Osalt see lubadus ka täitus, kuid hammasrataste vahele on jäänud esimesed Eestisse jõudnud sõjapõgenikud. Paljud avastavad alles tööle kandideerides, et nad peavad selleks ajutist kaitset taotlema.