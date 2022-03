Kiri | Lõpp Venemaa tuumapommiga vehkimisele 

Elus on tihtipeale nii, et ohtu ei märgata või ei taheta märgata enne, kui see on käes. Ukraina piiril kogunesid väed pikalt enne sõja algust, kuid loodeti, et sõda õnnestub vältida. Hirm tuumapommi ees on inimlik, ent see ei õigusta Ukraina rahva üksi jätmist võitlusväljal. Ukrainas sõditakse terve Euroopa eest. Venemaa tuumapommiga vehkimisele tuleb lõpp teha nüüd, kui me ei taha, et meie alalhoidlikkuse tõttu saaksid tapetud meie lapsed. Kuritegelikust poliitikust pimestatud Venemaa ei piirdu vaid Ukrainaga.