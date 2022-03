Juhtkiri | SMS tuleb, raha läheb 

Pakiautomaadid, postkontorid, inim- ja robotkullerid käitlevad iga päev tuhandeid pakke. Kaubavahetus interneti vahendusel on koroonakriisis kasvanud ülehelikiirusel. Pakiautomaati saadavad kaupa nii e-poed kui ka isiklikku kraami müüvad eraisikud. Isegi vanaemad panevad lapselapsele kootud sokid tänapäeval pakiautomaati. Niisiis on elementaarne, et saabuvad ka teated, mis annavad märku pakkide liikumisest.

Võimalusi on iga päevaga aina enam. Üha rohkem liigub ka pakke. Ja osavad sullerid on leidnud viisi, kuidas hajameelsete arvelt rikastuda. Äsja väga paljude telefoni jõudnud sõnum oli just kurikaelte rikastumisskeem. Pakkide saamine on igapäevane, nõutav summa väike. Ja äkki keegi saatiski paki. Üllatuse! Kallim saatis näiteks varase sünnipäevakingi. Kui sõnumis mainitakse veel mõnda tuntud logistikaettevõtet, on esimese hooga keeruline taibata, et tegu on lihtlabase petuteatega.

Läheb hästi, kui sellisele sõnumile vastates jääb ilma 2,22 eurost. Summa on meelega valitud väike, et maksja tõenäoliselt ametlikult selle tagasi saamiseks menetlust ei alustaks. Samas abiks ikka: kui miljonist sõnumi saajast kasvõi tuhatkond vastab, on petturi tulu juba 2200 eurot. Raha musta auku saatnud inimene tunneb ennast aga lihtsalt pügatuna ja on vait. Hullem on lugu siis, kui küsitakse krediitkaardi andmeid. Nii saavad kelmid ligi märksa suurematele summadele.