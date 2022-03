VESI AHJUS: oligarhid üritavad oma hirmkalleid kunstiteoseid galeriidele parseldada 

New York Posti allika teatel on viis-kuus Vene oligarhi püüdnud maha müüa Picasso, Warholi, Koonsi, Modligliani, Kandinsky, Hirsti ja Basquiat' tippteoseid, mille hind ulatub 30-100 miljoni dollarini. „Nad loodavad need kiiresti maha parseldada, kartes, et nende kunstikollektsioonid võidakse konfiskeerida.“