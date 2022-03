Boost Yourself: raske on jääda karmis konkurentsis ja hüppelises hinnatõusus oma tervisetoodetega jamavabaks – aga klientide tervis on kõige tähtsam! 

On aga üks kange kaelaga aus Saaremaa ettevõte, kes usub, et tänapäeva lisaaineid täis maailmas väärib inimene puhast 100% looduslikku toitu – sest seda, et kõikide murede lahendused looduses asuvad, teadsid juba iidsed rahvad üle maailma.

Kogu Boost Yourselfi meeskonnal on ühel või teisel viisil kogemus enda tervisega ja suuresti on nende tervenemiselood seotud just puhta ja tervisliku toidu tarbimisega. Nii hingab ettevõte ühes rütmis ja lubab, et nemad jäävad 100% jamavabaks!

Kliendid on saatnud ettevõttele aastate jooksul tagasisidet, et on leidnud lahenduse sellistele muredele, nagu naksuvad liigesed; kuiv nahk; murdunud küüned; juuksed, mis ei kasva; ülekaal; kehv seedimine; rahutu uni või vähene energia. „Selline tagasiside annab aga meile jõudu veel paremaid ja puhtamaid tooteid teha!“ kommenteerib Boost Yourselfi tootearendusjuht Maile Kiissa.

Boost Yourselfi tootearendusjuht Maile Kiissa: väga paljud „tervisetooted“ sisaldavad kahjulikke lisaaineid

Usun, et looduses on olemas kõik, mida inimkeha vajab. Niisugune teadmine jõudis minuni juba 10 aastat tagasi, kui seda ise oma tervise heaks väga vajasin. Katsetasin nii odavaid kui ka kalleid tervisetooteid ja sain aru, et väga paljud odavad tervisetooted sisaldavad ka palju kahjulikke lisaaineid. Ettevõtted aga turundavad end „tervisetoote“ sildi all – tihtipeale inimene ostabki odavat toodet ja kasu asemel teeb enda tervisele hoopis kahju.



Loomulikult on raske leida tooraineid, mis oleks täiesti puhtad, eriti kui peame toodete hinnale mõtlema. Ometi valime alati kvaliteetsema, isegi kui hind on krõbe. Väga paljud turul olevad tooted sisaldavad näiteks kahjulikku lisaainet maltotekstriini, mis teeb maitse palju tugevamaks, lõhnavamaks – ja loomulikult ettevõtte jaoks märksa odavamaks. See on küll lubatud, aga kas see mitte ei pööra „tervisetoidu“ kontseptsiooni pea peale? Meie oleme valinud seda mitte kasutada ja ostame oma vaarikad kolm korda kõrgema hinnaga, sest usume, et kui päris vaarikas, siis päris vaarikas!

Looduses on kõik kooskõlas, nagu ka meie toodetes. Lähtun alati parima toote kokku panemisel seadusliku taustaga uuringutest ja uurimustöödest ning nii oleme teinud tooted funktsionaalseks, mis tähendab, et kõik koostisosad toetavad üksteist nii, et omandumine oleks maksimaalne.