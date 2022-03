Kõlvart: sõjapõgenike soosimine võib tuua venelaste pahameele ja pinged 

Need inimesed (sõjapõgenikud – toim.) pole kunagi kohanud nii palju positiivset tähelepanu ja head suhtumist ning see erineb sellest, mida tunnevad Eesti venekeelsed, kes on siin kaua elanud ja olnud riigile lojaalsed ning kellel võib sellega seoses tekkida isegi teatav armukadeduse tunne, rääkis Kõlvart ERR-i venekeelses veebisaates.