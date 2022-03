VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: Ukraina sõjas suuri muutusi pole, Venemaal napib sõdureid

„Viimase nädala-pooleteise jooksul rindejoonel väga suuri muudatusi pole tekkinud, välja arvatud Mariupol, mis on väga tihedas piiramisrõngas,“ kolonel Margo Grosberg. „Arvatavasti jätkub sama seis järgmise seitsme päeva jooksul, hoolimata sellest, et Venemaa kasutab kõiki jõude ja väga palju on purustusi linnas. Lahingud on väga tõsised.“