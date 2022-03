VIDEO | Hädaolukorra lahendamise staabi juht: ajutise kaitse on saanud juba üle 5700 ukrainlase

„Oleme Eestisse vastu võtnud rohkem kui 22 000 sõjapõgenikku, kellest 40 protsenti on lapsed,“ rääkis ühendstaabi juht Egert Belitšev. „Viimastel päevadel on põgenikevool väiksemaks jäänud. Kui muidu on ööpäevas see number olnud ligi 1500 põgenikku ööpäevas, siis viimastel päevadel 500-600.“

Belitšev toonitas ka, et Poola soovitatakse sõita ainult neil inimestel, kellel on seal ootamas mõni lähedane. Inimeste aitamiseks, kel on vaja Eestisse saada, korraldab transpordi MTÜ Pagulasabi.

Põgenikud saavad taotleda ajutist kaitset, et neil oleks Eestist võimalik saada kõiki riiklikke teenuseid. „Sisuliselt tähendab see aastast elamisluba,“ selgitas Belitšev, et protsess on lihtne, inimene taotleb kaitse ja sama menetluse lõpus ta loa juba ka saab. „Meie teenindusest väljub ta juba kaitse saajana.“

Ajutise kaitse on tänaseks saanud üle 5700 ukrainlase ja broneeringu aja on saanud rohkem kui 8000. „Igapäevaselt avame uusi broneeringuaegu selleks, et isikud saaks ajutise kaitse võimalikult kiiresti kätte.“

Sotsiaalkaitsegrupi juht Jako Salla tõdes, et kuigi sõjapõgenike arv on viimastel päevadel langenud, püsib inimeste arv, kes vajavad riigi abi või majutust, samal tasemel. „Nädala keskmine on umbes 300 inimest.“

Riigi poolt pakutaval majutusel oli eilse seisuga kokku 6100 inimest, rääkis Salla ja lisas, et enamik nendest on Tallinnas. „Jaotus üle Eesti võrdväärne ei ole, aga Pärnu vastuvõtupunktist on meil inimesi palju lihtsam üle Eesti jaotada kui varem Tallinnast.“