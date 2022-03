„JÄRGMINE PEATUS“ | Milline on kodutute loomade olukord Indias ning kui agaralt seal üldse loomi adopteeritakse? 

Iga kord Indiasse minnes on ta seal pikemat aega, sest lühidalt pole mõtet – juba ühest punktist teise liikumine nõuab aega. Viimane kord Indias olles viibis ta kauem Goa osariigis, kus hoolitses kodutute loomade eest. Sellest vestab ka Anne hiljuti ilmunud raamat „Minu Goa“ .

Saates tuleb juttu sellest, miks on Goa vähem vürtsikam versioon Indiast, kuidas koerad kuumusega toime tulevad, kas rannal elavad kutsud ikka on kodutud, miks eelistatakse tõuloomi, kui agarad annetajad indialased on ning kui meeleldi nad endale koju loomi võtavad.