Kapo asejuht: Eestis viiendat kolonni ei ole 

„MIngit viiendat kolonni sellises mõistes Eestis ei ole. Jah, on kremlimeelseid isikuid. On ka selliseid väiksemaid gruppe. Neil laiemat mõju ühiskonnas tegelikult ei ole,“ rääkis Arpo.

Arpo tõdes, et jälgimist väärivaid provokaatoreid on alati olnud, ent märke sellest, et nende toetajate hulk oleks suurenenud, ei ole, vahendab ERR.