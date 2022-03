OTSEBLOGI | Ukraina armee jätkab Mariupoli kaitsmist, Venemaa keeldus välistamast tuumarelva kasutamist 

Lääne ametniku sõnul on mõistlik hinnang, et Ukrainas on hukkunud 10 000 Vene sõdurit, vahendab BBC. Ametniku sõnul võib selline kaotuste arv tähendada, et veel 30 000 – 40 000 Vene sõdurit on saanud haavata või mingil muul viisil töövõimetuks muutunud.

USA ja NATO usuvad, et Valgevene võib peagi ühineda Venemaaga Ukraina-vastases sõjas. Valgevene opositsiooniallikas ütles, et Valgevene lahinguüksused on juba lähipäevil valmis Ukrainasse minema ning tuhanded väed on valmis Ukrainas võitlema.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles, et seda sõda ei ole võimalik võita ning kutsus osapooli üles tõsistele läbirääkimistele. „Isegi kui Mariupol kukub, ei saa Ukrainat vallutada linn linna, tänav tänava, maja haaval,“ ütles ta. „Laual on piisavalt argumente, et sõjategevus lõpetada ja nüüd tõsiselt läbi rääkida.“

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov möönis, et Venemaa ei ole Ukrainas veel ühtki oma sõjalist eesmärki saavutanud. Ta keeldus kinnitamast, et Moskva ei kasuta tuumarelva.

Ukraina peaprokurör Irina Venediktova kinnitab varasemaid teateid, et Vene okupandid on ukrainlannasid vägistanud. Naise sõnul tappis Vene sõjaväelane Kiievi oblastis tsiviilisiku, vägistas korduvalt tema naist, ähvardas last. Ta on nüüd tagaotsitav.