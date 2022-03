Rahuvalvemissioon Ukrainas – poolakate soovunelm või realistlik plaan, kus peaks kaasa lööma ka Eesti? 

Ettepaneku potentsiaalse missiooni loomise kohta esitas Poola asepeaminister ja kohaliku poliitika niiditõmbaja Jaroslaw Kaczynski eelmisel nädalal Kiievis. Ukraina ja Poola juhtpoliitikute kõrval osalesid kohtumisel veel ka Tšehhi ja Sloveenia valitsusjuhid. „Ma arvan, et rahuvalvemissioon on vajalik – olgu see NATO või mõne muu laiaulatuslikuma rahvusvahelise struktuuri oma. Aga missioon peab tegutsema Ukraina territooriumil ja olema valmis end kaitsma,” märkis Kaczynski nelja riigi tippametnike kohtumisel.