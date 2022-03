Kohus lükkas Sildarude varavaidluse arutamise edasi  

Tõnis Sildaru (pildil) esitas koos poja Henry Sildaruga oma tütre Kelly Sildaru ja eksnaise Lilian Talvingu vastu hagi, mille eesmärk oli soov jagada seltsinguvara. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane on öelnud: kohus tuvastas, et poolte vahel pole kunagi olnud seltsingulepingut ning hagejate nõuded kostjate vastu seltsinguvara jagamiseks on täies ulatuses põhjendamatud. Seetõttu jättis kohus hagiavalduse rahuldamata. Tõnis Sildaru kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse. Läinud nädalal ei saanud kohus asja arutada, sest üks protsessi osalistest oli haige. Kohus hakkab asja arutama mais.