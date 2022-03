Navalnõi mõisteti solvamises süüdi, Musk kutsub Putini duellile 

Võimalik, et ukrainlaste teated hukkunud okupantidest polegi nii ülepaisutatud. Venemaa väljaandes Komsomolskaja Pravda ilmus – ei teagi, kas kogemata või mis asjaoludel – artikkel, millega üritati ümber lükata Ukraina poole väidetavaid arve. Mitte 15 000, vaid veidi alla 10 000 meie poisi on Ukrainas surma saanud, väitis õige pea väljaande kodulehelt kadunud kirjutis. Kui mõelda sellele, et okupantidel endilgi pole kõigi kaotatud elude kohta päris täpseid andmeid, ei pruugi ukrainlaste teated tõest nii kaugel ollagi, kui varem arvasime. Eks sõjas on muidugi meeletult palju sogast vett. Ometi toimuvad siin-seal ka matused. Igal sellisel ärasaatmisel võib kellelgi tekkida küsimus: aga mille nimel ikkagi?

Odessa pommitamises teisipäevase seisuga veel hukkunutest teatatud pole. Ukrainlaste sõnul õnnestus neil pealetung linnale peatada. Ukraina parlamendisaadiku Oleksii Gontšarenko sõnul näeb Vladimir Putin Odessat Ukraina püha linnana ja seda rünnatakse, kuna see on Musta mere suurim linn. Viimati pommitasid Odessat natsid 80 aastat tagasi. Parlamendisaadik ei usu, et Putin on praegu rahuläbirääkimisteks valmis. USA ja NATO aga usuvad, et Valgevene võib peagi sõjas osalema hakata.