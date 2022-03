SUUR SEGADUS EHITUSPLATSIL: politseiga taga otsitud tellingud polnudki varastatud! 

TELLINGUD KADUSID: Sekkuda tuli nii politseil kui ka prokuratuuril, kuid lõpuks selgus, et kuritegu polnudki. Pilt on illustratiivne.

Esmaspäeval andis politsei teada, et Tartu külje alt Soinaste külast on ehitusplatsilt pihta pandud tellingud ja selle juhtumi uurimiseks on algatatud kriminaalasi. Kas galopeerivas tempos tõusvad ehitushinnad on pannud kurikaelad niivõrd organiseeritult tegutsema, et vajaduse korral on käepärast võtta veokid ja tõstukid?