VÄÄRTUSLIK MUSEAAL! Eesti mäluhoidjad himustavad Keskerakonna koostööprotokolli Ühtse Venemaaga 

11. detsember 2004 on Eesti poliitikas ajalooline päev. Toonane Vikerraadio uudistesaade „Päevakaja“ alustas päeva kokkuvõtet sellega, et Keskerakond sõlmis kokkuleppe palju vastakaid arvamusi tekitanud Kremli võimuerakonnaga Ühtne Venemaa. Selle eesotsas oli toona ja on siiani Venemaa president Vladimir Putin.