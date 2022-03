Turvaline ja mugav kodu – missioon on võimalik: mida tuleks selle jaoks soetada?  

Soovitame neil, kes kodus mugavust taotlevad, muretseda mõned seadmed.

Temperatuuri ja niiskuse jälgimine. Kui kodus on liiga madal või liiga kõrge temperatuur, esineb nii lastel kui ka täiskasvanutel erinevate tervisehäirete oht. Optimaalne ruumitemperatuur on umbes 22 °C. Samavõrd oluline on õhuniiskuse tase: liiga kuiv õhk kuivatab limaskesta, mis võib põhjustada nohu ja suurendada ka allergiaohtu. Ebasobiv siseruumide mikrokliima kahjustab enim imikuid ja väikelapsi ja sel juhul aitab probleeme vältida ülikompaktne ja täpne Xiaomi temperatuuri- ja niiskusandur.

Elektrivarustus. Ka koduseadmeid saab kaugjuhtida ja automatiseerida. Xiaomi töötas välja nutikad elektripistikud, mis reageerivad automaatselt liiga kõrgele temperatuurile ja lülitavad seadme toite välja. Ja kui te unustate mõne seadme (nt triikraua) välja lülitada, ei pea te muretsema ega koju kiirustama.

Valgustuse reguleerimine. Üks huvitavaid nutikodu komponente ja selle oluline automatiseerimiselement on valgusandur. Kui ruumidesse tuleb liiga tugev valgusvoog, saab rullkardina allapoole lasta ja vastupidi. Võib valida seade, et pimenedes süttiksid tuled järk-järgult ja sel moel päris palju energiat säästa. Ka majaomanike eemalviibides saab pimedal ajal korrapäraselt valgustust sisse lülitades luua illusiooni, et kodus on inimesi.

Seadmete ühendamine ühtsesse süsteemi. Kõigi nuti- ja turvalise kodu seadmete nõuetekohaseks toimimiseks tuleb soetada juhtplokk. See ühendab seadmed süsteemi ja võimaldab teil Mi Home‘i rakenduse kaudu kõiki installeeritud nutifunktsioone sujuvalt hallata. See väike seade aitab juhtida kõiki nutikodu süsteeme: lülitab sisse tuled, kannab hoolt, et mingi seade lülituks valitud ajal välja. Just see seade tuvastab, millise seadme töös esineb parasjagu tõrkeid ja teatab sellest kohe omanikule.