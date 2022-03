PUTIN PEAKS NAH*I MINEMA! Ukraina linnapead oma Euroopa kolleegidele: Putin on loonud Natsi-Venemaa, me näeme vaid genotsiidi 

Mariupoli abilinnapea Serhõi Orlov möönis Ukraina linnapeade veebikohtumisel Euroopa linnajuhtidega, et olukord on nukker: „Mariupol on surma ja pisarate linn. Iga sentimeeter meie linnast on verine. 90% Mariupoli hoonetest ja infrastruktuurist on hävitatud. See on nagu Hiroshima.“ Kiievi linnapea Vitali Klõtško soovitas aga Putinil minna samma kohta, kuhu saadeti Vene sõjalaev.