Üüriturul läheb kitsaks: Ukrainast saabunud sõjapõgenikud otsivad odavamaid paneelikaid 

„Kuu aega tagasi enamik maailma ei uskunud, et sõda üldse tuleb, peale USA luure muidugi. Meil ei ole aimugi sellest, kui suur ja kiire võib areng olla. Mida kauem sõda kestab, seda suurem surve üüriturule on, eeskätt Ida-Euroopas. Aga me ei tea, kui kaua sõda kestab. Tahaks palju täpsemalt vastata, aga praegu ei oska seda mitte keegi,“ ütleb Pindi Kinnisvara analüütik Peep Sooman, et mingeid selgeid ja kindlaid vastuseid Eesti üürituru arengu kohta on praegu võimatu öelda.