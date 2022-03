KATSE | Pähklid kui iluvitamiinid! Millises pakis on kõige kopsakamad, ilusamad ja maitsvamad pähklid? 

Kuigi pähklites on rohkelt rasvu, pole põhjust muretseda – oluline vahe on selles, kas need on küllastunud või küllastumata rasvhapped. Kui tutvuda pähklipakil oleva etiketiga, võib lugeda, et pähklite rasvad koosnevad peaaegu täielikult tervislikest ja kehale väga vajalikest küllastumata rasvhapetest, vähesel määral on küllastunud rasvhappeid ning transrasvad puuduvad sootuks.

Rasvad on meie kehale kasulikud ning täielikult neid vältida ei tohiks. Küll aga tulebki eelistada küllastumata rasvhappeid ehk häid rasvu, mida saab just pähklitest, seemnetest ja mandlitest. Niisiis võib julgelt väita, et pähklid, mandlid ja seemned on justkui iluvitamiinid. Vähe sellest, et need sisaldavad häid rasvu, on pähklites ka organismile vajalikke vitamiine, eelkõige E- ja B- grupi vitamiine (mille hulgas on ka nii-öelda optimismivitamiin tiamiin). Samuti on pähklites rohkelt erinevaid mineraalaineid, nagu vask, tsink, magneesium, kaltsium, raud, seleen jne.

Kevadel peale pikka talve on organism kasutanud ära vitamiinide ja mineraalainete varud ning erinevad uuringud näitavad, et toidulisanditest ei pruugi tihtipeale abi olla, sest organism omastab vitamiine ja mineraalaineid pigem naturaalsetest toiduainetest. Seepärast on ka pähklid, seemned ja kuivatatud puuviljad kevadel eriti vajalikud ning kasulikud, olles tasakaalustatud toidumenüü asendamatud koostisosad.

Eestimaise pähklitootja Germund Hulgi toodete valik võtab esmapilgul silme ees kirjuks. Võtsime aga ette Germund Hulgi seitse kõige populaarsemat toodet ning panime kirja, kuidas need maitsevad ja mis mõtted tekivad.

TESTIJATE LEMMIK: Röstitud ja soolatud pistaatsiapähklid

- Pistaatsiapähklid on suurepärane viis toetada naha tervist seestpoolt väljapoole. Samuti on nendes ohtralt antioksüdante ning A-, B- ja E-vitamiini. Tervislik ja maitsev valik.

- Pistaatsiapähklid olid täpselt mõõdukalt röstitud ja soolatud, mistõttu sai neid korraga süüa päris palju, ilma et keel või huuled hakkaksid soolast kipitama. Vaatasime mehega telekat ning filmi lõpuks oli pakk kahepeale ära söödud.