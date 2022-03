VIDEO | Kaja Kallas: mõnikord on parim viis rahu saavutamiseks sõjalise jõu kasutamine

„Valitsus on tegutsenud juba terve aasta, aga see on meie esimene väljasõiduistung. Miks just Ida-Virumaal? Sest meil on käimas kõige aegade kõige suurem julgeolekukriis ja Ida-Virumaa on Venemaale kõige lähemal. Peamine mure on sisejulgeolek ehk kuidas me omavahel läbi saame," alustas peaminsiter Kaja Kallas.

Peaminister rõhutas, et kuigi tähelepanu on suunatud sõjale, et saa märkimata jätta, et käim ason ka hübriidsõda. „Peame vaatama, et saame sõjapõgenikke aidata ja et ei tekiks sisejulgeolekus probleemi.“

Kallas tõi välja, et sõjapõgenikud, keda me aitame, ei ole vaenlased. Sõjapõgenikke on esmaspäevase seisuga Eestisse tulnud üle 21 000, neist üle 45 protsendi on naised, 17 protsenti mehed ning nende aitamine on Eestile suur väljakutse.

„Praegune julgeolekukriis mõjutab toimetulekut, majandust ja töökohti ka Ida-Virumaal. Üks osa meie julgeolekust on ka energiajulgeolek ehk peame hakkama saama ilma Vene gaasi ja õlita.“ Kallas tõi välja, et kohtus ettevõtjatega, kellel on süvenenud arusaam, et Venemaa ei ole usaldusväärne partner ja tuleb leida uued ärimudelid ja partnerid. „Positiivne on see, et Ida-Virumaa meelsus on ettevõtlusmeelne.“

Peaminster lisas, et Euroopas otsitakse alternatiive Vene energiale. „Rasked ajad on ees, aga vabadusel on kõrge hind ning ukrainlased maksavad hetkel väga kõrgelt.“

Sellel nädalal toimub ka NATO kohtumine, kus tuleb jutuks heidutus- ja kaitsepoliitika. „Peame liikuma kaitsehoiakusse ja tugevdama eriti NATO idatiiba. Euroopa kaitsmisel peame liikuma koostöös NATOga. Mõnikord on parim viis rahu saavutamiseks sõjalise jõu kasutamine.“