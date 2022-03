Ülar Lauk | Venemaa koloniaalimpeeriumi lõpp? 

Ukrainas toimuv sõda on Kremli keskvõimu sõda iseseisvunud kolooniaga. Miks ja kuidas asjad nii kaugele läksid? Kas Putin on hulluks läinud? Venemaa impeerium saavutas 19. sajandi lõpuks oma võimsuse tipu. Nagu paljud teised Euroopa riigid oli ka Venemaa koloniaalimpeerium. Ainus erinevus seisnes selles, et tegemist oli kompaktse pindalaga riigiga, mil polnud pärast Alaska müüki meretaguseid asumaid. Kuid Siberit, Kesk-Aasiat, Kaukaasiat, Poolat, Ukrainat, Soomet, Leedut, Eestimaad, Liivimaad jpt alasid ekspluateeriti koloniaalimpeeriumile kohaselt.