Mariupolist põgenesid viimased välismaa ajakirjanikud 

Ukraina sõjaväeluure väidab, et Vene eliit kavatseb Putini troonilt tõugata ning tahab ta FSB juhi Aleksandr Bortnikovi vastu välja vahetada. Samas tasub sellesse infokildu suhtuda skeptiliselt – võimalik, et tegemist on lihtsalt ukrainlaste kavala infooperatsiooniga. Välismaa tabloidväljaannetest käivad läbi kõlakad, et Putinist vabanemiseks sepitsetakse tema mürgitamist või mõne „õnnetuse“ korraldamist. Bortnikovi suhted Kremli bossiga on Ukraina sõja jooksul halvenenud, kuna sõda ei kulgenud teatavasti oodatud kiiruse ja efektiivsusega. Ent veel kord: sellesse kuulujuttu tasub suhtuda ettevaatlikkusega. Daily Mirrorile sõnas aga üks allikas, et igal juhul tekitab selline klatš Kremli müüride vahel kahtlustusi ja paranoiat.