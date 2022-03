Juhtkiri | Liidame kuluhüvitise riigikogu palgaga? 

Martin Repinski lahkumine nii Keskerakonnast kui Keskfraktsioonist võib olla küll kergendus tema senisele parteile, kuid tegu on siiski osalise lahendusega, kuna peakangelane ei kavatse seejuures lahkuda riigikogu liikmete seast. Asjade selline seis näitab samas, kui tugevail jalgadel seisab Eesti parlamentarism – rahva poolt valitud saadik on oma otsustes sedavõrd vaba, et kellelgi pole õigust teda kohalt lahti kangutada – kui asi ei lähe just saadikupuutumatuse äravõtmiseni nagu see Mihhail Korbi puhul on juhtumas.