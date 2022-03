Ene Pajula | Mammi loodab, et tema naljasoon jääb alles 

Mammigi on hakanud tundma, et oleme juba ühel või teisel moel sõtta tõmmatud, ja kuigi mammi tikke ostma ei tormanud, on poeriiulid soolast, äädikast ja jahust tühjaks ostetud. Ja kuigi meil pommid veel ei lange, on tal pagana raske ennast tubagi kraamima sundida. Ei tea milleks, kui kõigest sellest võib ühel hetkel alles jääda vaid suitsev pommiauk? Ja mis kõige hullem, mammi naljasoon kipub umbe minema. Ometi on ta eluaeg teadnud, et nalja peab saama teha igas olukorras.