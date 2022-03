VEEL MILJONEID PÕGENIKKE TULEKUL! Euroopa Liidu siseasjade volinik: peame olema valmis, et nad jäävad siia kauemaks

Euroopa Liidu siseasjade volinik Ylva Johansson nentis oma Eesti-visiidil antud pressikonverentsil, et kuigi Euroopa Liitu on saabunud juba 3,3 miljonit Ukraina põgenikku, võib neid lähinädalatel lisanduda veel mitu miljonit. „Täpselt on aga keeruline prognoosida,“ lausus Johansson.