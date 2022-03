Isamaa: koalitsioon lammutab sõja kattevarjus Eesti rändepoliitika põhimõtteid 

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on vastuvõetamatu, et valitsuserakonnad üritavad sõjapõgenikega seotud murede kattevarjus oluliselt leevendada sisserände piiranguid. „Koalitsioon on võtnud eelmise valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muudatused ning kirjutanud sinna sisse ridamisi muudatusi, mis ei puuduta ukraina sõjapõgenikke, vaid soodustavad sisserännet kolmandatest riikidest. Sisuliselt üritatakse sõja kattevarjus loobuda Eesti senisest rändepoliitikast,“ ütles Seeder.



Ta lisas, et sõjapõgenikke puudutavad küsimused tuleks lahendada eraldi seadusemuudatustega ning need peaksid olema tähtajalised.



Isamaa teeb teisipäeval ettepaneku välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine katkestada.



Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) muudatusettepanekud näevad lisaks sõjapõgenikke puudutavatele küsimustele ette seni kehtinud keskmise palga nõudest loobumist kolmandate riikide kodanikele ning eraldi „kasvuettevõtte“ kategooria toomist seadusandlusesse, millele ei kehtiks keskmise palga nõue, juhib erakond tähelepanu.