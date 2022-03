PROFESSOR SÕJAPÕGENIKEST: „Mõju majandusele on soodne, rahvusriigile küsitav.“ 

Iga päev saabub Eestisse tuhandeid uusi sõjapõgenikke, enamikul kaasas vaid väike pamp esmavajalike asjadega, lastel heal juhul kaenlas kodu meenutav kaisuloom. Kõigile tulijatele on vaja nii süüa, riideid kui ka peavarju ja lastele lähitulevikus kooli- ja lasteaiakohti. See kõik seab sotsiaalsüsteemile suure surve. Mida on aga ukrainlastel Eestile pakkuda? Kuidas nad meie ühiskonda pikas perspektiivis mõjutavad?