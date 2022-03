OTSE | Ukraina parlamendi esimees Ruslan Stefantšuk teeb riigikogu ees videopöördumise 

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et Ukraina teema on täna kõigile oluline, sest Ukraina võitleb praegu kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest. „Meie ülesanne on neid aidata ja toetada igal tasandil – poliitiliselt, relvastusega, sõjapõgenikke abistades, Venemaale täiendavaid sanktsioone kehtestades,“ ütles Ratas. Ta tänas kõiki Eesti inimesi, kes on oma panuse juba andnud ja lisas, et Eesti inimeste toetust ja abi on Ukrainal vaja ka edaspidi.

Ratase sõnul võttis riigikogu nädala eest vastu pöördumise, milles riigikogu avaldab toetust Ukraina riigi kaitsjatele ja rahvale nende võitluses kuritegelikku sõda alustanud Venemaaga ning kutsub üles igakülgselt toetama Ukrainat sõjas oma vabaduse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamise nimel.

efantšuk tänas Ukraina rahva poolt, et Eesti oli esimene välisparlament, mis toetas Ukraina õhuruumi sulgemist. „Nägime, kes on tõelised Ukraina sõbrad ja kes usub tõeliselt demokraatiasse. Eesti inimesed ja parlament on meie tõeliste sõprade seas.“

„Ukraina vajab sõjanduslikku, finants- ja humanitaarabi. Ukraina vajab konkreetseid samme selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks. Just selle Euroopa valiku eest otsustas Putin karistada Ukrainat, alustades 24. veebruaril sissetungi ja pommitamist. Me ei ole murdunud. Nüüd on aeg, et Euroopa Liidu riigid ütleksid oma sõna ja võtaksid meid Euroopa Liitu vastu. Palun Teid juba täna teha kõiki pingutusi veenmaks ümber neid liikmeid, kes veel kahtlevad. Ja lõpuks juriidiliselt ja poliitiliselt vormistada Ukraina liikmelisus Euroopa Liidus. See tõmbab Putini plaanile peale kriipsu taastada Nõukogude Liit.“

„Lisaks Ukraina vastupanule on Putini režiimile veel üheks löögiks sanktsioonide surve, mida ei tohi peatada. On aeg viia sisse embargo Vene energiakandjatele, et see režiim jookseks verest tühjaks. See toob kaasa majanduslikke tagajärgi, aga lõppvõit on kõigile selge ja väärt seda. Vene nafta ja gaasi peal on süütute laste ja täiskasvanute veri.“

„Meie kolleegid Leedust, kellega me kohtusime, tulid välja initsiatiiviga luua ühendus Ukraina nimel U4U. Sellised konventsioonid peaksid juba praegu töötama, et aidata Ukrainat.“