GRAAFIKUD | SEIERITE KRUTTIMISE AEG! Kas kellakeeramine annab elektrisäästu? 

Kaugetel aegadel, mil ameerika leiutaja ja poliitik Benjamin Franklin kellakeeramise idee välja käis, polnud elektrist veel haisugi. Jutt käis võimalusest vähendada küünalde tarbimist. Ehkki vahendid on aastatega muutunud, siis kellakeeramisest sündiva võimaliku kokkuhoiu peamise allikana tuleb kõne alla just valgustamisele kuluv energia. Muutub ju kellakeeramisega just see, millal päike tõuseb ja loojub. Inimeste endi tegemised jäävad aga paigale: töö ja kool algab ja lõpeb nii enne kui pärast kellakeeramist täpselt samal ajal, ärkamine ja magama minemist sätime ka pigem töö ja kooli kui päikse järgi.