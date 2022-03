FOTOD KOHTUST | Ministri endine abi paljastas Mailis Repsi kohvieelistuse 

Täna kuulab kohus tunnistajana üle Marin Terepi, kes on haridusministeeriumis muu hulgas töötanud toonase ministri, praegu kohtu all oleva Mailis Repsi isikliku abina. Kui seni arvati, et Reps ei joo kohvi ja seetõttu oli kohvimasina kojuviimine eriti arusaamatu, siis tunnistaja jutust selgus, et tegelikult jõi eksminister ikka kohvi küll – eriti armastas ta just sellist piimakohvi, mida kallis Jura masin suutis teha.