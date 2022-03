VÄETISE HIND LÖÖB NINAST VERE VÄLJA! Põllumees: „Väga keeruline on otsustada, mida ja kas üldse kasvatada tasub.“ 

Läinud sügisel kirjutasid ajalehed, et nüüd on jama majas! Gaasihinna tõus on põhjustanud olukorra, kus väetise hind on kerkinud kahe-kolmekordseks ‒ 200 euro pealt tonnist umbes 600 peale. Loodeti, et ehk läheb olukord paremaks, aga Venemaa-Ukraina sõda lõi selle lootuse uppi. Praegu küündib põllumajanduses laialt kasutatav lämmastikväetise hind üle 1000 euro tonni kohta. Vilja kokkuostuhind on aastaga tõusnud kõigest poolteist korda. Äriliselt on viljakasvatajad keerulises seisus. „Väga keeruline on otsustada, mida ja kas üldse kasvatada tasub,“ tõdeb Põlvamaa seemneviljakasvataja Erki Oidermaa. „Asi on parlanksist väljas! Põllumees ootab stabiilsust, mida pole.“