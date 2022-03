Abipolitseinike hulgast välja arvatud Jaak Madison pöördub ringkonnakohtusse  

Jaak Madison on varasemalt kirjutanud sotsiaalmeedias, et ta vabastati teenistusest, kuna väljendas poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti. „Politsei- ja piirivalveamet (PPA) asus seisukohale, et poliitiliste ja maailmavaateliste seisukohtade avaldamine läheb vastuollu ametnike eetikakoodeksiga,“ kirjutas poliitik, lisades, et arutas veebisaates teoreetiliselt, kuidas võiksid Eesti kodanikud käituda juhul, kui valitsus hakkab läbi suruma põhiseadusega vastuolus olevaid seaduseid. Poliitiku sõnul heitis PPA ette, et Madison kutsuvat üles eirama hüpoteetilises olukorras seadust ning avalikkus võib arvata, et eurosaadik kannab abipolitseinikuna politseiameti ametlikku seisukohta.