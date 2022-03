Juhtkiri | Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab 

Kui paljud kohanevad, siis kunagi innovaatilisusega hiilanud riigisektoriga lood nii head ei ole. Viimastes kriisides on kolistatud kobarkäkist kobarkäkki. Ei saa öelda, et terviseamet oleks koroonakriisi haldamisega hästi hakkama saanud. Põgenike siia saabumisel on ka ilmnemas kitsaskohti – rutiinis tegutsema harjunud ametnikud ei suuda kriisis olla piisavalt paindlikud. Selle asemel et tunnistada, et olukord on viletsalt lahendatud, saab teha paremini ja jooksvalt leida uusi, paremaid lahendusi, tarduvad ametnikud kui hirved äkilises valgusvihus. See või too asi pole konkreetse ametniku vastutada, tema ei tea, keegi pole juhendanud jne.

On vähe ametnikke ja asutuse juhte, kes probleemide ilmnedes on selgelt vastutuse võtnud. Ühele viimastel aastatel käkkidega silma paistnud ametile, terviseametile, otsiti kaua uut peadirektorit. Nüüd on juht viimaks leitud – Birgit Lao, kes ütleb, et on oma hingelt juht ja ütleb otse, et ametisse on vaja just muutuste juhtimise kogemust. Ka teab ta enda sõnul, mis asi on juhi vastutus ning organisatsiooni eest vastutuse võtmine on juhi ülesannetesse sisse kirjutatud. Edu talle ja ehk leiab ta viise, kuidas see amet paremini toimima panna.