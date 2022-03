Taavi Libe | Kuidas vältida sõjaga liigset harjumist? 

Inimloomusel on suurepärane võime uue olukorraga kohanduda. Mõnikord on see eluliselt hädavajalik. Nii kohutavalt, kui see ka ei kõlaks, peavad Ukraina sõjakeerisesse jäänud kohalikud elanikud harjuma pideva ohuga kas või seepärast, et saaks nii vajalikku ööund magada. Meile ja teistele Ukraina liitlastele on olukord muidugi teistsugune. Sõjaga liigselt harjumine tähendaks Venemaa agressiooni all kannatava riigi üksijätmist. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi särava avaliku suhtluse üks eesmärke on ilmselt just see, et me ei kohaneks tolle situatsiooniga. Mida me aga saaksime selleks ise teha?