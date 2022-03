Herem: meil on rohkem tankitõrje moona kui Venemaal Lääne sõjaväeringkonnas tanke ja lahingumasinaid kokku 

Vabariigi presidendi ametisse astumise tseremoonia Toompeal. Foto: Erki Pärnaku

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kirjutas pühapäeval Facebookis, et ta on lubanud sõna võtta, kui kaitseväe kohta esitatakse valeväiteid. „Ühes tuntud, kuid vähe kuulatavas raadiosaates väitsid täna kaks isikut, et Eesti on Ukrainasse saatnud praktiliselt kõik oma tankitõrje relvad. Alles on vaid mõned üksikud õppelaskmisteks. See on tahtlik vale.“