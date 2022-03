Washington Post: sõitsime koos sõjavarustust vedava konvoiga Ukrainasse 

Washington Post sai eriloa varustusretke saata tingimusel, et kaamerate geolokatsiooniseade oleks välja lülitatud ja fotosid tehtaks vaid seal, kus lubatakse. Öö läbi Leedust Varssavi kaudu kahes konvois Poola piirile sõitnud 45 veokit veavad džiipe, kiirabiautosid, välikööki, kuuliveste, satelliittelefone jms ning isegi 24 tonni diislikütust. Kui esimene on kohal, saabub järgmine konvoi veel samal päeval, tuues generaatoreid, luuredroone, ravimeid, kuuliveste ja lahingupidamiseks kohandatud väikesõidukeid. Teel saatsid konvoisid alul Leedu politseimasinad, jalakäijate sillalt tervitas neid rahvas. „Seda on meeldiv vaadata, aga meil on siiski ka palju viienda kolonni tüüpe,“ tunnistab vabatahtlikust autojuht.