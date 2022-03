ELU KUI LILL! Vladimir Putin hullutas Vene rahvast 12 000eurose Itaalia jopega 

Moskvas Lužniki staadionil toimus üritus nimega Krimmi kevad, millega tähistati Krimmi annekteerimise kaheksandat aastapäeva, kus Venemaa siseministeeriumi andmetel osales üle 200 000 inimese, teistel andmetel oli inimesi staadionil 80 000 kandis – nii palju on seal ka istekohti. Ürituse raames pidas kõne Venemaa president Vladimir Putin. Lisaks sellele, et tema kõne katkes riigitelevisioonis üpris kentsakalt – kõne lõppes keset lauset – on maailma ajakirjanduses pakkunud kõneainet see, millistes riietes Putin esines.