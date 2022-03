Putin tähistas Krimmi annekteerimise aastapäeva 

Briti kaitseministeerium teatas igahommikuses luureraportis taas, et Vene väed pole viimase nädala jooksul eriti edasi liikunud. Ukraina väed on edukalt takistanud Kiievi ja Mõkolajivi ümberpiiramist, ent Harkiv, Tšernihiv, Sumõ ja Mariupol on tugeva suurtükitule all ja ümber piiratud. ÜRO andmeil on Ukrainast põgenenud juba üle kolme miljoni kodaniku.