OLIGARHI VILLAS: „Siin on rohkem asju, kui normaalne inimene eales vajaks.“ 

NÕUDSID VILLAT PÕGENIKELE: Politsei toimetas oligarhi häärberi hõivajad minema. Foto: EPA/Scanpix

„Nõuame, et see omand kuuluks Ukraina põgenikele. Nende majad on hävitatud ja see tüüp siin toetas sõda!“ Miljardärist Vene oligarhi Oleg Deripaska Londoni häärberi hõivanud meeleavaldajad olid nende silmadele avanenud luksusest hämmingus. Viha Vladimir Putiniga seotud ärimeeste ja ka tema pereliikmete vastu tõstab aga pead igal pool.