Juhtkiri | Üks Eesti – üks haridussüsteem 

Juba on pakutud välja ukrainakeelsete koolide loomist. See on libe tee. Meil juba on eestikeelsele haridusele lisaks venekeelne haridus, mida on aastaid üritatud koomale tõmmata. Vaikselt küll õpilaste arv vene õppekeelega koolides kahaneb ja üha rohkem õpib ka vene päritolu noori eestikeelsetes koolides. Kuid see protsess on aeglane. Väga-väga aeglane.