Kriminaalid kohanevad: sõda pole petukõnesid vähendanud, kuid skeemid on muutunud

PETUKÕNEDE JAOKS EI KEHTI SÕDA EGA RAHU: Politsei andmetel jätkuvad petukõned, kuid sulide arsenal on muutunud palju mitmekesisemaks. Foto: Hannes Dreimanis

„Kas ja kui palju on petukõnede arvu langus seotud sündmustega Ukrainas, oleks puhas spekulatsioon. Eesti politseile teadaolevates kõnekeskustes on töö peatunud, kuid tegemist ei ole kaugeltki mitte ainsa grupeeringuga,“ ütleb Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, et petukõnede korraldamises ei tasu süüdistada ainult ukrainlasi.