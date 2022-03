Keskerakonna Tartu volinik: meie suur naaber Venemaa on sekkunud kaheksa aastat kestnud Ukraina kodusõtta 

Ta lisas, et Teises Maailmasõjas langes miljoneid inimesi ja ka Eestis langes tuhandeid. „Minugi emapoolsetest onudest üks võitles Nõukogude Liidu vägedes ja langes Velikije Luki lahingutes ning on maetud Velikije Luki kalmistule. Teine onu sattus Saksa armeesse ja sai selle eest 25 + 5. Sõjas on ikka nii, et keegi võidab, tuleb esimeseks, ja keegi kaotab ehk jääb teiseks. Päriselt suuri võite sõjas ei olegi, olgu see siis vallutussõda või missioonisõda. Kahtlemata vajavad sõjasüüdlased hukkamõistu, aga kas seda on alati tehtud?