Eesti otsustas saata riigist välja kolm diplomaatilise staatusega Venemaa saatkonna töötajat 

Foto: Teet Malsroos

Eesti välisministeerium kutsus reedel, 18. märtsil välja Venemaa suursaadiku Eestis ja andis üle diplomaatilise noodi selle kohta, et kolm Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötajat on kuulutatud persona non grata’ks.