VIIMAKS LEITUD! Terviseameti uus peadirektor Birgit Lao: juht ei saa tüpaažilt olla mingi valdkonna ekspert 

Terviseametile kaua otsitud uus peadirektor on viimaks leitud! Haridusvaldkonnast tulnud Birgit Lao ei põe meditsiinitausta puudumist: „Olen oma hingelt juht. Terviseametisse ei ole vaja veel rohkem erialakogemust, vaid just muutuste juhtimise kogemust.“ Miks ja kuidas liidetakse Tartus asuv ravimiamet ja Tallinnas asuv terviseamet? Kes kutsus Lao tööle? Kas uus peadirektor on juba käinud külmlao termostaate kontrollimas?